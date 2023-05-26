الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

قرارات صارمة من محافظ الوادي الجديد في اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجدي، فينو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

أهم القرارت التي نصت خلال الاجتماع

ومن جانبه تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق ومراجعة موقف الإيرادات والمصروفات ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها:

الموافقة على إضافة أراضي توسعات طبقًا للشروط للمشروعات الاستثمارية الجادة.

سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية بعد مرور فترة السماح، مع الإبقاء على الأراضي بنطاق الآبار الزراعية التي تم حفرها بواقع ٢٠٠ فدان للبئر.

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إدراج مشروعات مبادرة الحرير بنفس شروط وضوابط مبادرة النخيل.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق وإدراجهم ضمن الموجة ٢١ من الإزالات، وتنفيذ إجراءات الحجز الإداري ( ما للمدين لدى الغير طبقًا لقانون الحجز الإداري) بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية. 

انطلاق اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد، فيتو

ربط منح تصاريح حفر الآبار بالتعهد بتركيب العدادات الكودية.

من ناحية أخرى أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، أمس الخميس، جولةٍ تفقديةٍ لعدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة وجهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية.

انطلاق اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد، فيتو

ومن جانبه تابع الزملوط، والوفد المرافق له، أعمال التشطيبات الجارية بمدرسة الخارجة المتميزة المتكاملة للغات، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، ووجه باستكمال أعمال تشجير الفناء ومنطقة ألعاب الأطفال وتأثيث الفصول والقاعات ورفع كفاءة وتجميل محيط المدرسة من الخارج.

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دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الوادى الجديد مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي مدرسة الخارجة المتميزة المتكاملة للغات

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