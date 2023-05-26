رابطة الأندية: فتح القيد للزمالك للبطولة العربية يستلزم موافقة الكاف والفيفا

البطولة العربية، قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن نادي الزمالك سيمثل الكرة المصرية في البطولة العربية والتي سيكون فيها منافسة قوية وشرسة مع فرق قوية، مشيرًا إلى أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات دائمًا يدعم الفرق والمنتخبات في البطولات الخارجية.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لدعم أي نادٍ يشارك في بطولة خارجية، ولم نحدد موقف فتح باب القيد مبكرًا لنادي الزمالك قبل البطولة العربية، والفريق الأبيض يعيش في (محنة) والواجب علينا دعمه بقوة في المرحلة القادمة".

-إعلانات-

وواصل: "محنة الزمالك تؤثر في الكرة المصرية بالكامل، والرابطة والاتحاد عليهم دعم أي نادٍ يشارك في البطولات الخارجية، وجمال علام حريص على دعم جميع الفرق، ولا يوجد أي موقف تجاه أي طرف".

وزاد: "تأخر الدوري المصري في الانتهاء، يستلزم اتخاذ موقف لدعم نادي الزمالك، خصوصًا أن القيد والسيستم مرتبط بالفيفا والكاف، وهناك إجراءات بالطبع تسبق فتح القيد، وهاني أبوريدة يتدخل في هذه الأمور لدعم اتحاد الكرة في الاتحادات الخارجية".

كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد فوزه على تشرين السوري بنتيجة 3-1، ضمن مرحلة الإياب من الدور الثاني، عقب التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة الذهاب، وذلك على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.



وسجل أهداف فريق الشباب أمام تشرين كل من أحمد جابر (هدفين) وكارلوس جونيور، بينما جاء هدف تشرين عن طريق أحمد حاتم.

مجموعة الزمالك

البطولة العربية للأندية، وبذلك ينضم فريق الشباب إلى المجموعة الثالثة مع فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من مباراتي فريقي الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.

وتمثل بطولات الأندية أحد أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقتها للمرة الأولى في عام 1982، إذ أقيمت بطولة الأندية العربية بـ 9 مسميات مختلفة، ظلت الإثارة حاضرة والتنافس القوي بين كافة الفرق لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.

قرعة الأدوار النهائية من البطولة العربية

فيما أسفرت قرعة الأدوار النهائية عن وقوع:

المجموعة الأولى:

1- الترجي التونسي

2- اتحاد جدة السعودي

3- (الفائز من الهلال السوداني والمنامة البحريني مع الفائز من الصفاقسي التونسي وقطر القطري)

4- الشرطة العراقي

المجموعة الثانية:

1- السد القطري

2- الوداد المغربي

3- طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي / النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني

4- الهلال السعودي

المجموعة الثالثة:

1- الزمالك

2- الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي / المريخ السوداني وتشرين السوري

3- النصر السعودي

4- فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي / المحرق البحريني والسيب العماني

المجموعة الرابعة:

1- شباب بلوزداد الجزائري

2- الرجاء المغربي

3- نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن / الكويت وشبيبة الساورة الجزائري

4- الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي / البرج اللبناني والوحدة الإماراتي