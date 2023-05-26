الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الفتوى والتشريع: وجوب تنفيذ صرف بدل المعلمين بنسبة 100%

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،إلي وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالأقصر فى الدعوى رقم (4259) لسنة 5 ق وذلك بقيام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بصرف بدل المعلم بنسبة (50%) من الأجر الأساسي وبدل اعتماد بنسبة (100%) من الأجر الأساسي شهريًّا مع مراعاة خصم ما سبق صرفه تحت مسمى هذا البدل ومراعاة أحكام التقادم الخمسى،وذلك طبقٱ لقانون الخدمة المدنية.

معلمين الأقصر 

وذكرت الفتوي أن مجلس الدولة هي جهة قضائية مستقلة وأنهاتفصل دون غيرها في المنازعات الإدارية، وأن احكامها واجبة النفاذ منذ صدورها.

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وتابعت الفتوى أن الطعن على الحكم الصادر لايوقف التنفيذ إلا أن قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ لحين صدور حكم.


أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.

🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

 

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظرالدعاوىي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

 

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مجلس الدولة الفتوى والتشريع الأقصر الفتوي والتشريع بمجلس الدولة التربية والتعليم

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