الجمعة 26 مايو 2023
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سياسة

6 حالات تسقط فيها الحقوق المترتبة على براءة الاختراع وفقًا للقانون

براءة الاختراع، فيتو
براءة الاختراع، فيتو

براءة الاختراع هي امتياز خاص يمنح بشكل رسمي للمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع. وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع، وهي ترخيص حكومي يتم إعطاؤها لشخص ما بحيث يتم منحه حقوقًا حصرية لعملية أو تصميم أو اختراع جديد.

 

حقوق الملكية الفكرية 

وعن مفهوم حقوق الملكية الفكرية، فهي تلك الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ولا يمكن تقويمها بالنقود كالأفكار والمخترعات الناتجة عن الذهن البشري ومن أمثلتها حق الكاتب أو الأديب على مؤلفاته، وحق المخترع على اختراعه، وحق صاحب المصنع على الرسوم والنماذج الصناعية التي تتميز بها منتجاته.

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وعرفت الملكية الفكرية أيضًا بأنها عبارة عن سلطات يخولها القانون لشخص على شيء معنوي هو ثمرة فكره وإنتاجه الذهني.

 

منح براءات الاختراع 

وتمنح براءات اختراع طبقا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

 

إسقاط حقوق براءة الاختراع 

نصت المادة ٢٦ من القانون على حالات انقضاء  الحقوق المترتبة على منح براءة الاختراع وهي:

١- انقضاء مدة الحماية.

٢- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

٣- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

٤- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية.

٥- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري.
٦- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيًا لتدارك ذلك التعسف.

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