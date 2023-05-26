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أسعار الأسمنت اليوم 26 - 5 - 2023 في الأسواق المحلية

أسعار الأسمنت اليوم،
أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

أسعار الأسمنت اليوم، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، وتباينت أسعار الأسمنت اليوم وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

وتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 2000 و2100 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 2750 و2800 جنيه.

ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

أسعار الأسمنت اليوم

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

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صناعة الأسمنت في مصر

وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي. 

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

وعدد الشركات العاملة: 18 شركة

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر:

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

–  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب

تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 – العمالة غير المباشرة: 200.000
حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

جهود توطين الصناعة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما المهم في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 25 - 5 - 2023

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