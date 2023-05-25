الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

إخلاء مبنى سنترال الأمين ببورسعيد عقب اقتحامه من متعدين على أملاك الدولة (صور)

إخلاء مبنى سنترال
إخلاء مبنى سنترال الأمين ببورسعيد، فيتو

أعلن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن إخلاء مبنى سنترال الأمين بالمنطقة الأولى عقب اقتحامه من قبل متعدين على أملاك الدولة، وذلك خلال حملة لاسترداد أملاك ومستحقات الدولة.

جاء ذلك في إطار المتابعات الدورية للجان الحي المختصة بمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، وطريقة استخدام الوحدات للغرض السكني فقط، ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها، وكذلك مدى تطبيق شروط التعاقد من حيث سداد مستحقات الدولة فى مواعيدها.

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إخلاء مبنى سنترال الأمين ببورسعيد، فيتو

وكان دكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ قد شكل عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات، والتأكد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح، مؤكدًا على أن الهدف هو تأكيد الوضع القانوني والتيسير على المواطنين وتقديم الحلول القانونية، كما شدد على حسن معاملة المواطن وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

إخلاء مبنى سنترال الأمين ببورسعيد، فيتو
إخلاء مبنى سنترال الأمين ببورسعيد، فيتو 
إخلاء مبنى سنترال الأمين ببورسعيد عقب إقتحامه من متعدين على أملاك الدولة
بورسعيد رئيس حي المناخ محافظة بورسعيد مستحقات الدولة

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