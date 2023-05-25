كل ما تريد معرفته عن عضوية اتحاد المحامين العرب

أعلن اتحاد المحامين العرب ، عن رسوم عضويته بالنسبة للاشتراك والتجديد للمصريين وغير المصريين، وذلك للعام الحالي 2023.

رسوم العضوية

ووفقًا للاتحاد فإن رسوم العضوية 150 جنيهَا للمحامين المصريين بالنسبة للاشتراك أول مرة، و120 جنيهًا للتجديد، فيما يدفع المحامون غير المصريين 120 دولارًا للاشتراك أول مرة، و100 دولار للتجديد.

ويدفع الاشتراك ويجرى التجديد بمقر الاتحاد، ومقره 13 شارع اتحاد المحامين العرب، جاردن سيتي.

الأوراق المطلوبة للعضوية

الأوراق المطلوبة لمن يريد أن يكون عضوا باتحاد المحامين العرب، هي صورة كارنيه المحاماة للنقابة التابع لها 2023، صورة شخصية حديثة 4×6، العنوان بالتفصيل.

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تجديد العضوية

المستندات المطلوبة لتجديد عضوية اتحاد المحامين العرب 2023، هي صورة من كارنيه عضوية الاتحاد المنتهية، وصورة كارنيه عضوية النقابة التابع لها (سارية)، صورة شخصية حديثة 4×6.

تشكيل الاتحاد

اتخاد المحامين العرب يتكون بشكل أساسي من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي لها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب صفة المراقب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صفة المراقب، الاتحاد الأفريقي، عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية، عضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، عضو في الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا UIA، التحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية ILAC