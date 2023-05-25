إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، جميعهم من أسيوط، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب نقطة إسعاف قرية بني حسن الشروق أمام مركز أبوقرقاص.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد كامل فرغلي 22 عاما، سائق، محمد كمال شعبان 10 سنوات، طالب، مصطفي صالح فرغلي 29 عاما، مزارع، جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج.

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انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة.



وقبل ساعات تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة في شمال المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي، مما أسفر عن إصابة 3 طلاب.