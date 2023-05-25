6.9 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال أبريل 2023

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية، عن مشمول حوالى 10000 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أبريل 2023 لكافة السلع الإستراتيجية والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات، وغيرها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

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الجمارك، فيتو

قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 1 مليار 379 مليونا و856 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والجدول 4 مليارات و53 مليوان و451 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 1 مليار 495 مليونا و238 ألف جنيه.

الإدارة العامة الصادر بجمارك الإسكندرية

وخلال شهر أبريل الماضى قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الإسكندرية بتصدير مشمول 8904 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس ستيل، رخام، منتجات أخرى). بقيمة إجمالية بلغت حوالى 17 مليارا و492 مليونا و509 آلاف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية بحوالى 1 مليون 258 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 685 بيانا جمركيا بمبلغ 8 ملايين و131 ألف جنيه كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل والبيوع بالاسكندريه حوالى 721 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل 2023 حوالي 6 مليارات و938 مليونا و657 ألف جنيه.

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