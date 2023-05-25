إصابة 3 طلاب إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

أصيب 3 طلاب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة في أقصي شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9317 ن ا د، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة في شمال المحافظة.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود حميده أبو الحسن 22 عاما، محمد أحمد مرزوق 11 عاما، أحمد عبد الناصر مرزوق 24 عاما، جميعهم طلاب يقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.



انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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