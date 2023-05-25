1757 لجنة امتحان عملي معملي خلال اختبارات المدارس الثانوية الفنية

أدى طلاب وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي أجريت وفق عدد اللجان، وعدد الطلاب المستهدفين، كما هو مبين علي النحو التالي: عدد (1757) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد (558000) طالب وطالبة، وعدد (42) لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد(3669) طالب وطالبة.

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وفي هذا الصدد، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاطمئنان على سير الامتحانات، حيث تفقد مدرسة الشهيد احمد حسين فهمي الثانوية الصناعية، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والمهندس محمد أحمد عبد المقصود مدير عام التعليم الصناعي، وكان بالمدرسة (453) طالب جدارات في (11) مهنة، (54) طالب تعليم مزدوج في (3) مهن، ودار نقاش بين الدكتور الوزير وبين الطلاب، وتعرف على المهارات الفنية للطلاب.

كما صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، كما تم توفير توفير كافة السبل التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وخلال فترة الامتحانات، قام الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، بزيارة لجنة مدرسة الشهيد احمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقًا)، لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، لجنة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة؛ للاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى في وجود ممثلي سوق العمل الذين أشادوا بالمستوي الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد علي المستوي المتميز لدي الطلاب.

كما قام الأستاذ هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية بمتابعة لجنتى (شبرا الثانوية الفندقية، وشبرا الميكانيكية (صناعي) بمحافظة القاهرة، ولجان (مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية، ومدرسة إمبابة الثانوية التجارية، ومدرسة إمبابة الثانوية الصناعية) بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على سير الامتحانات داخل تلك اللجان بشكل منتظم وعدم وجود أي مشاكل أو مخالفات.

ومن جهته، قام المهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بالتواصل يوميًا مع غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع المديريات عبر شاشة الفيديو كونفرنس للتأكد من حسن سير الامتحانات خلال تلك الفترة.

وقد قامت بعض لجان المتابعة التابعة للجان الإدارة بمختلف النوعيات بمتابعة عدد (107) لجنة سير امتحان علي مستوي الجمهورية، والاطمئنان على انضباط الامتحانات