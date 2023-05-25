الجمعة 26 مايو 2023
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سياسة

منسق عام الحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الثالث

ضياء رشوان منسق عام
ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني

أعلن ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان. 

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وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيكون على النحو التالي:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:
= تعزيز العمل الأهلي (جلستين متتاليتين)
= قانون حرية تداول المعلومات (جلسة)
= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:
= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (جلسين متتاليتين)
= الزراعة والأمن الغذائي (جلستين متتاليتين)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:
= لجنة الصحة (جلستين متتاليتين)
= لجنة الشباب (جلستين متتاليتين)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.


ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني 

وتختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.


موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.


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