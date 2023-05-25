الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

سها جندي: دعوة المصريين بالخارج للاستثمار في مصر تأتي ضمن استراتيجية عمل وزارة الهجرة

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عادل بولس رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمناقشة عدد من أفكار جذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الوزارة لإدماج المستثمرين المصريين ورجال الأعمال المصريين بالخارج في ملفات الاستثمار والتنمية، ضمن خطة عمل الحكومة.

 

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المصريون بالخارج

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، تأتي ضمن استراتيجية عمل وزارة الهجرة ومن أهم أولويات عملها، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية، مؤكدة حرصها على الترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية، في مختلف لقاءاتها الأسبوعية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم عبر "الفيديوكونفرانس" وخلال جولاتها الخارجية التي قامت بها للقاء الجاليات المصرية ومن ضمنهم المستثمرين.

 

الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

ولفتت  الوزيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من إنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، حيث تستهدف عددًا من المجالات التي يرغب المصريون بالخارج في الاستثمار فيها، ويديرها المصريون بالخارج لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين»، ويكون دور الحكومة بها هو تذليل أي عقبات تواجهها، مضيفة أنه سيكون ضمن هذه الشركة صندوق استثماري يستهدف إتاحة فرصة لمشاركة صغار المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية، بما يتيح الفرصة أمام كافة شرائح المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

 

المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج

من جانبه، أعرب عادل بولس عن سعادته بلقاء السيدة الوزيرة مثمنًا جهودها المبذولة في توفير المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج وخصوصا مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، وأيضًا فكرة إنشاء شركة مخصصة لاستثمار المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنها تلقى قبولا لدى المصريين بالخارج وأنهم ينتظرون الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بها.

وزارة الهجرة،فيتو

وأكد عادل بولس أن مصر بها العديد من المميزات الكبيرة لنجاح العاملين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الاستثمارية، مستعرضًا عددًا من الأفكار الاستثمارية في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى طرح فكرة مشاركة مصر في المعرض السياحي العالمي الذي يقام في كندا سنويًا لعرض المقومات السياحية التي تحظى بها مصر، كونها سوقا سياحيا جيدا للكنديين وبشكل خاص كبار السن في فصل الشتاء.

 

وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أن قطاعي الزراعة والسياحة يحظا باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تلقي رواجا في العديد من الأسواق الخارجية. ووجهت السيدة الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي "الزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والآثار" للنظر ومناقشة مختلف الأفكار والمشروعات التي تم طرحها والتي يسعى "بولس" للاستثمار فيها بمصر، حيث قدم عددا من المقترحات الجديدة والتي تستحق الدراسة، في المجال الزراعي، وكذلك بحث إمكانية مشاركة مصر بالمعرض السياحي الدولي في كندا في نوفمبر المقبل، للترويج للسياحة المصرية.

 

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