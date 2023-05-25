الحوار الوطني، ننشر أبرز توصيات لجنة القضية السكانية

الحوار الوطني، انطلقت اليوم فعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني. التي ناقشت اللجنة ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وخرجت اللجنة بعدة توصيات كان من أبرزها حسم سن الزواج، وأيضا حسم التسرب من التعليم والقضاء على عمالة الأطفال.

توصيات لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني

- القضية السكانية لن تحل إلا بالمركزية

- حسم سن الزواج

- القضاء علي عمالة الأطفال

- سوء التوزيع السكاني

- الحمل المتكرر

- العادات والتقاليد

-إعلانات-

- القضاء على الأمية والفقر

- القضاء على البطالة التي وصلت إلى نسبة 7.2

- تفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة

- إرادة سياسية

- استراتيجيات واضحة المعالم

- تمكين المرأة وتوفير خدمات للأسرة.

- حل مشكلة التسرب من التعليم

- تغير الأفكار الموروثة

- توعية الشباب بأهمية التعليم

- إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها

- زيادة تمثيل الشباب في المجالس الإقليمية للسكان

- إشراك الشباب في وضع خطط وسياسات السكان

- العمل على تبني مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية

- الوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة في الريف والمناطق النائية في كافة محافظات الجمهورية

- العمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

وتختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.