الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

بقيمة ملايين الجنيهات.. حبس 25 متهما بتهمة حيازة والاتجار في المخدرات

متهم بحيازة مخدر
متهم بحيازة مخدر الحشيش، فيتو

قررت النيابة العامة حبس 25 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة اليهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية بملايين الجنيهات. 

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كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن شنت حملة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. 

 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا - مبلغ مالي - هاتف محمول).

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مديرية أمن الإسكندرية 

ضبط (10 أشخاص - لخمسة منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت " 7,580 كيلو جرام - مبلغ مالي- 8 هواتف محمولة - 102 قرص مؤثر- ميزان حساس).

 

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام -  كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة
ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن السويس
ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية
ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن بورسعيد
ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلوجرامًا - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا
ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدري "الهيروين والآيس" - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط
ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - هاتف محمول - سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا
ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).

جهود مكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضبط  3 أشخاص بنطاق محافظتىي "القاهرة - القليوبية" لقيامهم بتروج المواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش -  3000 قرص مؤثر - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).

منطقة السحر والجمال
ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش و"طلقة لذات العيار" - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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