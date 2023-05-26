بقيمة ملايين الجنيهات.. حبس 25 متهما بتهمة حيازة والاتجار في المخدرات

قررت النيابة العامة حبس 25 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة اليهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية بملايين الجنيهات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن شنت حملة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا - مبلغ مالي - هاتف محمول).

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مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (10 أشخاص - لخمسة منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت " 7,580 كيلو جرام - مبلغ مالي- 8 هواتف محمولة - 102 قرص مؤثر- ميزان حساس).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلوجرامًا - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدري "الهيروين والآيس" - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - هاتف محمول - سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).

جهود مكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتىي "القاهرة - القليوبية" لقيامهم بتروج المواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - 3000 قرص مؤثر - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش و"طلقة لذات العيار" - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.