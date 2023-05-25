الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

لإطلاق منصة"أيادي مصر"، نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة التنمية المحلية

نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، وفد وزارة التنمية المحلية الذي يزور المحافظة لإطلاق منصة "أيادي مصر " لتسويق وترويج المنتجات المحلية الحرفية والتراثية، ودعم رواد الأعمال من الحرفيين المنتجين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وسيد يوسف مدير الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة.

 

وأكدت نائب المحافظ خلال لقائها مع المنتجين أن المنصة تُعد أحد آليات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وتسهيل الوصول للعملاء وتوفير عناء الإنتقال لتسويق هذه المنتجات خارج المحافظة. مؤكدةً أن المشروع يشمل إلى جانب زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، تدريب المنتجين لتحسين جودة المنتج وتأهيلهم للتعامل مع المنصة وإدارة الحسابات الخاصة بهم عليها.

 

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كما استمعت نائب محافظ الوادى الجديد، إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول تعظيم الاستفادة من المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. كما تفقدت معرض لبعض المشغولات اليدوية والحرفية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات وقدرتها على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة.

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