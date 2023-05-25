استعدادات الصيف بدأت في مطروح، إقبال متوسط على الشواطئ اليوم (صور)

استعدادات الصيف بدأت في مطروح، وشهدت الشواطئ إقبالا متوسطا من أهالي المحافظة وبعض المصيفين.

فيتو" ترصد اليوم بالصور اللمسات النهائية لاستقبال موسم الصيف بمحافظة مطروح، وكذلك الإقبال المتوسط من الأهالي والمصطافين على المدينة خلال الأيام الحالية وأبرز الشواطئ.

أبرز شواطئ مرسى مطروح

عجيبة والغرام وصخرة ليلى مراد وكليوباترا والأبيض وروميل.. تلك المسميات لا تجدها إلا في مرسى مطروح حيث تعد أبرز مسميات الشواطئ من حيث الإقبال من قبل الأهالي والمصطفين، فهي مصيف الجميع يعشقها العديد فيأتٍ لها الملايين سنويًا للاستجمام بأجوائها الجميلة والمميزة، ومع الأيام الحالية تبدأ استعدادات الصيف، فرغم عدم البدء رسميًا إلا أن هناك عددا متوسطا من المصطافين وأهالي المحافظة في الشواطئ، جاءوا ليستجموا في بدايات بحر مطروح الجميلة.

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وتشهد محافظة مطروح، استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الصيف، من خلال طرح عدد من المزايدات وتراخيص الشواطئ للشماسي أو إشغالات الكورنيش شرقي وغربي.