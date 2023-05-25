ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وسوق العمل أقوى من المتوقع

كشف البيانات الحديثة عن تخفيض طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية بعد مراجعتها، لا سيما عقب اكتشاف إحدى الولايات زيادة بالمطالبات المزيفة، ما يشير إلى أن سوق العمل لم تتراجع بالقدر الذي كان يعتقد سابقًا.

طلبات إعانة البطالة الأولية

أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوعين حتى 13 مايو عدلت عبر خفضها 50 ألف طلب وفي الأسبوع الأخير، زادت المطالبات بمقدار 4,000 لتصل إلى 229,000 طلب، بحسب وكالة بلومبرج.

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إعانة البطالة في أمريكا، فيتو

أظهر تقرير نشر يوم الخميس الماضي، أن ولاية ماساتشوستس خفضت المطالبات التي تلقتها طوال ثلاثة أشهر، وهو ما رجعته إلى حد كبير إلى الاحتيال، يوازي ذلك خفض ما أُعلن سابقًا بإجمالي 171,000 طلب، استنادًا إلى البيانات غير المعدلة موسميًا.

تظهر البيانات الجديدة أن سوق العمل لا تتراجع بالقدر الذي اعتقده البعض، فلا يزال مستوى إجمالي الطلبات منخفضًا إلى حد ما، مما يشير إلى قوة الطلب على العمال.

قال روبرت فريك، اقتصادي الشركات في الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري، في مذكرة: "يشير التقلب والمراجعات التي يجرونها إلى نظام مهتزّ لجمع البيانات أكثر من كونه مقياسًا موثوقًا لحيوية سوق العمل"، وأضاف أن مقاييس أخرى تشير إلى أن سوق العمل قوية.

رأي بلومبرج إيكونوميكس

وتشير بلومبرج إيكونوميكس، إلى أن الظروف تتراجع تدريجيًا في بيانات سوق العمل الأوسع، متوقعة أن يتسارع هدوؤها في النصف الثاني من العام، وفق المحللة الاقتصادية إليزا وينجر.

ارتفعت الطلبات على مستوى البلاد، على أساس غير معدل، إلى 202,044 طلبًا الأسبوع الماضي، بقيادة ولايتي كونيتيكت وتكساس.

وتتذبذب البيانات من أسبوع إلى آخر، ولكن المتوسط ​​المتحرك للطلبات الأولية لفترة أربعة أسابيع، الذي يخفف بعض التقلبات، استقر عند 231,750 طلبًا.

انخفضت المطالبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر وتعتبر مؤشرًا على مدى صعوبة عثورهم على عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 مايو.

أرقام التوظيف الشهرية المنتظرة

يسبق التقرير أرقام التوظيف الشهرية المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، والتي قد ترجح هدوء التوظيف في مايو، وارتفاع معدل البطالة.

على صعيد منفصل، أظهرت بيانات نشرت اليوم تباين مؤشرين رئيسيين حكوميين للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول، إذ بين أحد المقياسين بعض جوانب الضعف.