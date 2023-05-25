منتدى عفيفي مطر يناقش "سيكولوجية الإبداع التشكيلي" بجاليري ضي
ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ضمن فعاليات منتدي عفيفي مطر، بجاليري ضي الزمالك، في السابعة من مساء الأحد المقبل 28 مايو، ندوة بعنوان "سيكولوجية الإبداع
في الفنون التشكيلية المعاصرة".
سيكولوجية الإبداع التشكيلي
يتحدث في الندوة الدكتورة عبلة حنفي، والدكتورة آمنة النصيري، والدكتور الفنان سامي البلشي، ويديرها الفنان الكبير الدكتور أحمد عبد الكريم.
تتناول الدكتورة عبلة حنفي في حديثها سيكولوجية الإبداع في الفنون التشكيلية المعاصرة، فيما تتحدث الفنانة التشكيلية الدكتورة آمنة النصيري من جامعة صنعاء باليمن عن علم الجمال في الفن التشكيلي اليمني، ويتناول الدكتور سامي البلشي أحدث أساليب العلاج بالفن.
ويشهد جاليري ضي الزمالك خلال المرحلة الحالية عرض أعمال الفنانين صلاح طاهر وفهد الحجيلان ومحمد رزق تحت عنوان "ثلاثية الحنين"، وهو المعرض المستمرة فعالياته لأسابيع.
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