سكرتير عام نقابة الصحفيين يسلم جوائز المسابقة الرمضانية بالإسكندرية (صور)

سلم جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، جوائز المسابقة الرمضانية بالنقابة الفرعية بالإسكندرية والتي أشرفت عليها ونظمتها شيرين العقاد عضو مجلس النقابة الفرعية.

وأجريت قرعة علنية لسحب الفائزين من الذين أجابوا إجابات صحيحة عن ٣٠ سؤالا خاصا بنقابة الصحفيين على مدار شهر رمضان المبارك.

وقام بسحب أسماء الفائزين ٤ من أبناء الصحفيين والصحفيات، بحضور رزق الطرابيشي رئيس النقابة الفرعية، وشوكت سعد وكيل النقابة الفرعية، وهاني العوضي سكرتير النقابة الفرعية، وهدي الساعاتي عضو المجلس، وسط تواجد عدد كبير من الزملاء.

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وفاز ١٤ من الزملاء والزميلات من بينهم الزميل خالد الامير مدير مكتب فيتو بالإسكندرية، بعد أن قرر السكرتير العام جمال عبد الرحيم زيادة عدد الجوائز من ١٠ فائزين إلى ١٤ فائزا.

وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الأنشطة بمقر النقابة الفرعية بالتوازي مع النقابة العامة والتمتع بنفس الأنشطة والرحلات والدورات التدريبية المختلفة ليستفيد أكبر عدد من الصحفيين بالمدينة بتلك الخدمات.

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