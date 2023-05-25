الحوار الوطني، حمزة السروي يقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم أهليا وليس حكوميا

الحوار الوطني، بدأ حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدينة كلمته خلال الجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني بالمطالبة بالإفراج عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.

وتطرق السروي للحديث عن المنظومة التعليمية وما تمر به من مشاكل، مؤكدا أن التعليم هو مفتاح التقدم في أي بلد ويوجد نماذج عدة تؤكد هذا الأمر.

وتابع ممثل الحزب الشيوعي أن التعلم حق مجاني لكل مواطن تلتزم به الدولة منوها أنه يجب أن يستهدف تعميق المواطنة والهوية للطلاب وتعزيز انتمائهم.

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وأكد السوري على الاهتمام بالمنهج العلمي بما يساعد على الإبداع مطالبا بضرورة وجود نظام تعليم واحد على كافة المستويات التعليمية بما يضمن عدم التمييز ضد الطلاب.

واقترح ممثل الحزب الشيوعي إنشاء مجلس أعلى للتعليم يختص بوضع سياسات التعليم ويعرضها على مجلس النواب على أن يكون اهليا وليس حكوميا ويراعى فيه إلا يتقاضى أعضاؤه أجور نظير الحضور والعضوية وإنما يتقاضون بدلات الانتقال باعتباره خدمة وطنية.

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

وتختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.