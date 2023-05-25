الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

زلزال يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل هاتاي

زلزال هاتاي، فيتو
زلزال هاتاي، فيتو

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، أن زلزالا قويا وقع في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل هاتاي.


زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط 

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيانها، إن الزلزال وقع على عمق 23.81 كيلومتر تحت سطح الأرض.


ويأتي ذلك بعدما  ضرب زلزال شدته 6,6 درجات على مقياس ريختر  الخميس منطقة نائية على الحدود بين كولومبيا وبنما، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

 

أقوى الهزات الأرضية

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن بعد الزلزال الذي يعد من أقوى الهزات المسجلة في المنطقة في السنوات الأخيرة.

 

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ووقع الزلزال عند الساعة 23,05 (04,05 ت غ الخميس) على عمق عشرة كيلومترات في البحر الكاريبي وعلى بعد 40 كيلومترا عن مدينة بويرتو أوبالديا البنمية.ولم يتم إطلاق إنذار بحدوث تسونامي.

 

وفي بنما، شعر السكان بالزلزال في منطقة غابات داريان على الحدود الكولومبية على ساحل البحر الكاريبي وحتى العاصمة بنما، حسب الدفاع المدني الذي قال إنه لم يتلق أي بلاغ عن أضرار.


ويوم السبت الماضي، نشر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، تغريدة حذر فيها، من حدوث زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية قوية.

 

عالم الزلازل الهولندي 

وفي التغريدة الأخيرة لعالم الزلازل الهولندي، توقع أن هندسة الكواكب خلال يوم  السبت (20 مايو) والأحد (21 مايو) قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

 

وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS" جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 مايو.

 

وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في أغسطس.

 

عالم الزلازل يحذر من هزات أرضية عنيفة 

وكتب العالم الهولندي في تغريدته  : "نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي M 8+. شاهد وقت هذه الهندسة (90-90 و45-135) بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة، سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أغسطس وسيكون حرجًا للغاية".

 

وشهدت عدة مناطق في العالم هزات أرضية قوية ومتوسطة، حيث قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 7.4 درجة هز جنوب شرقي جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا في جنوب المحيط الهادي‭ ‬ السبت.

 

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 45 كيلومترا.


وقالت السلطات إن تحذيرًا من موجات مد عاتية "تسونامي" صدر بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

 

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.


ووفقًا للنظام الامريكي للتحذير من موجات تسونامي فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

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