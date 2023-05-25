الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

دار الكتب تحتفل بمئوية دستور 1923 (صور)

دار الكتب تحتفل بمئوية
دار الكتب تحتفل بمئوية دستور 1923، فيتو

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة  الدكتور أسامة طلعت، صباح اليوم، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣".

مائة عام على دستور ١٩٢٣

 ترأس الجلسة الأولى الدكتور السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الأفريقية سابقا، وتحدث فيها: الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الذي تناول "دور الأحرار الدستوريين في دستور ١٩٢٣".
ومن جانبها تحدثت الدكتورة ماجدة صالح، أستاذة العلوم السياسية، عن "المعايير الديمقراطية في دستور ١٩٢٣". 
وتحدث الدكتور أحمد الشربيني، عميد آداب القاهرة سابقا، عن دستور ١٩٢٣ وتصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢. 

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وتناول الدكتور رزق حسن، الباحث في مركز تاريخ مصر بدار الكتب، موضوع "إدارة الانتخابات في ظل دستور ١٩٢٣".


وترأست الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني،أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر، وتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وتناول موضوع "المتابعة البريطانية للمناقشات المصرية لدستور ١٩٢٣".

وتناول الدكتور نبيل الطوخي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، موضوع "سلطات الحاكم في الدساتير المصرية". 
وتحدثت الدكتورة نبوية أحمد الباحثة في تاريخ مصر المعاصر عن "التعليم المصري في ظل دستور ١٩٢٣".

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