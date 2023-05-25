الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

اختبارات المقاولون 2023، رضوان يجتمع بمدربي قطاع الناشئين للتجهيز

الكابتن محمد رضوان
الكابتن محمد رضوان يجتمع بمدربي قطاع الناشئين،فيتو

اختبارات الناشئين 2023، عقد الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب اجتماعا مطولًا مع مدربي القطاع ظهر اليوم الخميس.

وحرص رئيس القطاع على وضع ضوابط للجميع قبل انطلاق اختبارات القطاع والتى ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل..

ومن المقرر أن يفتح نادي المقاولون العرب أبوابه أمام كل من يرغب في الخضوع للاختبارات داخل القطاع في كافة الأعمار السنية.


وشدد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب  على ضرورة التركيز خلال فترة الاختبارات، ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة والابتعاد عن المجاملات ومنح كل من يخضع للاختبارات حقه ومتابعة الجميع دون استثناء.
 

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وأكد محمد رضوان أن الاختبارات هذا العام ستكون مختلفة كل الاختلاف عن باقى الأعوام السابقة حيث يتم عمل اختبارات  فنية ومهارية للاعبين.

 

اختبارات المقاولون 2023

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات نادي المقاولون اعتبارًا من صباح السبت المقبل.


وتم تقسيم أيام الأسبوع على النحو التالي:


السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد 2010/2011/2012/2013/2014/2015
 

والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد/2005/2006/2007/2008/2009
 

وفى نهاية الاجتماع قدم الكابتن محمد رضوان الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة لدعمهم المستمر للقطاع وتوفير وتذليل كل الصعاب للارتقاء بالقطاع.

 

سعر استمارة اختبارات الناشئين بالمقاولون 2023

ويبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المقاولون العرب مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

 

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

 

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.

 

 

شروط التقدم لاختبارات الناشئين

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

كل ما تريد معرفته عن اختبارات نادي المقاولون العرب 2023

جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب 2023

مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.

 

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

 

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