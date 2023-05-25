وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع النيابة العامة الروسية في التقنية والتعاون القضائي

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، صباح اليوم إيجور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية.

وجاء ذلك بحضور جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير العدل بالضيف والوفد المُرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية.

وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.



ومن جانبه، عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر، ومُشيدًا بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي.

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وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.



وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.