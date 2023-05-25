البانيه بـ 155 جنيها، أسعار الدواجن بأسواق البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعا في بعض الأنواع وانخفاضا في الآخر خلال الفترة الأخيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 70جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 90 إلى 95 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 65 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 110 جنيهات للكيلو الواحد.

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كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 95 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 120 جنيها والأبيض 100 للكيلو الواحد والبط السوداني 120 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 100 جنبها للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنيهات، بينما سجل الارانب 90 جنيها وكيلو البانيه بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 75 وزوج الحمام بسعر 85 جنيها.

وأكد وليد حجازي أحد أصحاب محال الدواجن بالمحافظة أن مع ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة ارتفاع كبير بجميع أنواع الدواجن والطيور والتي أدت بدورها إلى ركود حقيقي بالأسواق المحلية بالإضافة إلى ضعف وقلة إقبال المواطنين علي شراء الدواجن بأنواعها ولكن يأتي معظم الإقبال علي شراء الدواجن البيضاء نظرًا لتناسب أسعارها مع شريحة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأنواع الأخري، ومع الانخفاض بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.

كما أكد بسام رضا أحد العاملين، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت بحالة كبيرة من الارتفاع لم تشهدها من قبل وأقبل الكثير من تجار الدواجن عن التوقف عن العمل نتيجة الارتفاع، بالإضافة إلى غلق عدد من أصحاب المزارع، حيث لم يستطيعوا مواكبة ارتفاع الإيجار من كهرباء أو غاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار.

ويرجع الارتفاع بالأسعار خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، و الذي أثر بدوره بشكل كبير على أسعار الدواجن والطيور بالأسواق، كما أدي إلى حالة ركود كبيرة في حركة البيع والشراء.