الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية في جنيف (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،فيتو
سامح شكرى وزير الخارجية،فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم المديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية "آمي بوب" فى إطار اللقاءات التي يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.


منظمة الهجرة الدولية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها في الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1951، كما أكد على الثقة في قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.

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تقدير مصر للتعاون المثمر

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا علي تبنى مصر نهج شامل فى التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.

كما نقل وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة ٩ ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بإلإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولى لمصر فى هذا الشأن.

قضايا الهجرة

وأضاف السفير أبو زيد، بأن المديرة الجديدة للمنظمة أكدت على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر فى مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلًا عن ترحيبها بالدور الذى تقوم به واستقبالها أعدادا كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

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