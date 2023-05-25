توفير 150 ذبيحة سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية السبت المقبل

أسعار اللحوم، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إنه سيتم زيادة معدلات الضخ بفروع المجمعات تباعًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين.

-إعلانات-

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي

وأكد أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتًا إلي أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

المخزون الاستراتيجي من السلع

وأكد رشدي أن الوزارة تعمل علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد على مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري .

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم والابقار من الصومال وتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

50 ألف رأس ماشية

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا موجده بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر

واكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلي أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.

الاستعدادات لعيد الأضحى

وأكد الدكتور علي المصليحي حدوث انفراجة قريبة في أزمة توفير اللحوم الفترة القادمة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التموين اليوم الخميس خلال الاحتفال باليوم ‏العالمي للمترولوجيا لعام 2023 والذي يقام تحت عنوان‏" دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي "، إن الوزارة تعمل جاهدة في توفير اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

توفير اللحوم من جيبوتي

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستعمل على توفير اللحوم من كافة الجهات وقريبا، سيتم توفير اللحوم من دولة جيبوتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح استمرار تدفق اللحوم السودانية الفترة المقبلة لحل الأزمة المؤقتة لنقص توافر اللحوم.