مجلس الشطرنج يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الاتحاد

الشطرنج، أصدر مجلس إدارة اتحاد الشطرنج بيانا رسميا، أكدوا خلاله التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد هشام الجندي رئيس الاتحاد.

بيان رسمي من مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج

وأبدى مجلس إدارة اتحاد الشطرنج في بيانه الرسمي، أسفه لما وصفوه باستمرار تجاوزات رئيس الاتحاد الموقوف عن ممارسة مهام منصبه.

وأضاف اتحاد الشطرنج في بيانه: “يعرب مجلس إدارة الاتحاد عن أسفه لما وصلت إليه الأمور من قيام البعض بتصديق منشور علي الفيس بوك لا أساس له في الاتحاد أو الجهات المعنية الرسمية، وسبق أن أوضحنا كثيرا أنه لا يتم التعامل بمنشورات الفيس ويجب الإخطار رسمي بالتأجيلات أو المباريات أو القرارت من خلال القنوات الرسمية للاتصال رغم استيلاء رئيس الاتحاد الموقوف عليها لكن لا يستطيع نشر أو إرسال قرارات تأجيل مباريات الدوري حتي لا تكون حجة ضده لأن منشور الفيس سهل حذفه وإنكاره”.

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وابع بيان تحاد الشطرنج: "بناء علي ما سبق قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج ووفقا لصلاحياته القانونية طبقا لنص المادة 27 من اللائحة الاسترشادية، التقدم ببلاغ رسمي اليوم للنائب العام قيد برقم 29851 لسنه 2023 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم 25 مايو ضد كل من هشام الجندي رئيس الاتحاد الموقوف وأشرف عبد الحليم محمود المدير الإداري بنادي الشرقية للدخان لاتهام الاول بتعطيل سير المباريات وتعطيل مجلس إدارة الاتحاد عن مباشره صلاحياته والإساءة لمجلس إدارة الاتحاد كونه موقوف بقرار رسمي من مجلس الادارة، واتهام الثاني بانتحال صفة رئيس لجنة المسابقات والاشتراك مع الاول في تعمد تعطيل سير المباريات باصدرا قرار بإيقاف الدوري بالمخالفه لقرار مجلس الإدارة وقرار لجنه المسابقات المعتمدة من الوزاره واللجنة الأولمبية.

كما طالب مجلس إداره الاتحاد المصري للشطرنج من جميع أفراد منظومة الشطرنج عدم التعويل علي منشورات علي الفيس بوك فهي غير قانونيه ولا يعتد بها ومجلس الإدارة. يتخذ القرار وفقا لصلاحياته القانونية ويتقدم به للجهات المعنية في اليوم التالي اللجنه الأوليمبيه ووزارة الشباب والرياضة.

واختتم اتحاد الشطرنج بيانه بأنه حرصا علي المصلحه العامة باستمرار نشاط الدوري الممتاز للشطرنج، قرر مجلس إدارة الاتحاد استمرار نشاط مباريات الدوري في موعدها القانوني طبقا لقرار رئيس لجنه المسابقات ولا يوجد تأجيل للدوري وان اي فريق سيتقاعس او يمتنع عن اللعب سيعتبر مهزوم 8 / صفر، والدوري الممتاز للشطرنج سيلعب يوم الجمعة غدا 26 مايو في ميعاده ولا تعطيل لسير المباريات.

بيان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

وكان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج أصدر بيانا سابقا، أكدوا خلاله تحديد يوم 23 يونيو المقبل للنظر في إسقاط عضوية هشام الجندي رئيس الاتحاد.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج في بيانه الرسمي، أن المجلس دعا إلى اجتماع طارئ يوم أمس الأربعاء وفوجئ أعضاء مجلس الإدارة بقيام رئيس الاتحاد بغلق الاتحاد بلا مبرر أو سند قانوني، بل وفوجئ أعضاء مجلس الإدارة بقيام رئيس الاتحاد بالاعلان عن قرارات فردية مخالفة للقانون واللائحة الاسترشادية وتخالف اختصاصات رئيس الاتحاد المنصوص عليها بالماده 35 من اللائحة الاسترشادية".

وأضاف مجلس اتحاد الشطرنج في بيان رسمي: “زعم رئيس الاتحاد تعيين رئيس لجنة مسابقات جديد أو مستشار قانوني جديد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة في مخالفة إدارية جسيمة جديدة، وهو ما أثار حالة من الغضب العام بين اللاعبين والإداريين من هذه التصرفات الفردية الغير قانونية ويسيء للاتحاد المصري للشطرنج بسبب محاولته تعطيل العمل بإحدى الهيئات الرياضية ومحاولة تعطيل نشاط الاتحاد ومحاولا عرقلة انعقاد مجلس الإدارة مما دعا الأعضاء إلى الموافقة على انعقاد الاجتماع علي باب الاتحاد للضروره القصوي للرد علي تجاوزات رئيس الاتحاد واستمراره في حجب أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يخص لعبه الشطرنج والاستمرار قدما في الاستيلاء علي الاتحاد منفردا”.



قرارات مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

وقرر مجلس إدارة اتحاد الشطرنج بالاجماع ما يلي:

أولا: توجيه الدعوي إلي اللجنة الأوليمبية المصرية لانعقاد جمعيه عمومية غير عادية يوم الجمعة 23 يونيو للنظر في إسقاط عضوية هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج لما صدر منه من الاصرار علي بع المخالفات، وذلك طبقا لنص الماده 46 من اللائحه الاسترشاديه للاتحاد رقم 57 لسنه 2017.

ثانيا: قرر أعضاء مجلس إداره الاتحاد المصري للشطرنج استمرار ايقاف رئيس الاتحاد لحين عرضه علي الجمعية العمومية غير العادية المحدد لها 23 يونيو طبقا لنص الماده 47 فقرة 1، 3 من اللائحة الاسترشادية ويترتب علي قرار إيقافه وقفه عن ممارسه جميع صلاحياته المقرره قانونا في اللائحة الاسترشادية للاتحاد المصري للشطرنج.

ثالثا: قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج استمرار المجلس في انعقاد دائم ومستمر لمباشرة جميع مهام مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، قدم مذكرة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتهموا فيها هشام الجندي رئيس الاتحاد بارتكاب مخالفات، كما قرروا إيقاف الأخير عن مهامه كرئيس للاتحاد.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

بيان اتحاد الشطرنج بشأن إيقاف رئيسه

وقال اتحاد الشطرنج في بيان رسمي: “إيمانا بالمسؤلية الملقاة علي عاتق كافة أعضاء مجلس الإداره ونظرا لما اتضح أمام اعضاء مجلس الإداره من وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في حق رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للشطرنج”.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

وأضاف مجلس إدارة اتحاد الشطرنج: “تلك الأمور دعت مجلس إدارة الاتحاد إلى الدعوة لاجتماع طارئ يوم 2 مايو للنظر فيما يقوم به رئيس الاتحاد منفردا من مخالفات جسيمة، وقد انتهي مجلس الإدارة الي ثبوت المخالفات في حق رئيس مجلس الإدارة مما دعا المجلس إلي إعداد مذكرة بكافة المخالفات للعرض علي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة”.



قرارات مجلس إدارة اتحاد الشطرنج

كما أصدر مجلس إدارة اتحاد الشطرنج القرارات الاتيه:

1- إعداد مذكرة شاملة بجميع المخالفات المالية والإدارية الثابتة في حق رئيس مجلس الاداره مؤيدة بالمستندات وتسليمها إلى وزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم قانونا.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

2- قرر مجلس اداره الاتحاد المصري للشطرنج بالاجماع وبالتصويت إيقاف هشام الجندي بصفته رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للشطرنج عن مهام منصبه فورا عقب صدور هذا القرار بكل ما يترتب عليه من آثار.

3- قرر مجلس اداره الاتحاد المصري للشطرنج اعتبار منصب رئيس الاتحاد شاغرا بايقاف هشام الجندي عن مهام منصبه، وطبقا للمادة 33 من اللائحه الاسترشادية قرر مجلس الإداره أن يتولى اللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد محله وممارسه مهام القائم باعمال رئيس الاتحاد لحين انتهاء التحقيقات الجاريه مع رئيس الاتحاد بمعرفه وزاره الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية ولحين عرض رئيس الاتحاد علي الجمعية العمومية غير العاديه للنظر في اسقاط عضويته طبقا لنص الماده 46 من اللائحة الاسترشادية علي ان يحدد ميعاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الاجتماع القادم لمجلس الاداره.

مجلس الشطرنج يقرر إيقاف رئيس الاتحاد، فيتو

4ـ قرر مجلس الاداره اخطار كافه موظفي الاتحاد المصري للشطرنج وكافه الأندية والهيئات الرياضية بعدم التعامل مع هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج لصدور قرار من مجلس الاداره بايقافه عن مهام منصبه لحين انتهاء التحقيقات الجاريه بشأنه سواء أمام اللجنة الأولمبية أو بمعرفه وزارة الشباب والرياضة ولحين عرضه علي الجمعية العمومية غير العادية للنظر في إسقاط عضويته.

5- قرر مجلس الإدارة تكليف أشرف ناجي علي رئيس اللجنه القانونيه بالاتحاد باتخاذ جميع الاجراءات القانونيه نحو تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسليم محضر مجلس الإداره ومذكرة بالمخالفات المالية والادارية لكافه الجهات المعنية طبقا للقانون واللائحه الاسترشادية.

6ـ قرر مجلس اداره الاتحاد المصري للشطرنج اعتباره المجلس في انعقاد دائم ومستمر لمباشرة جميع مهام مجلس الإدارة ولحين انتهاء الأزمه الراهنة.