رئيس مجلس إدارة النادي المصري يعتذر لمحافظ بورسعيد: أخطأت في فهم موضوع الاستاد

تقدم رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باعتذار، اليوم الخميس، إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسبب قراره بالاستقالة من منصبه اعتراضًا على تصميم مشروع استاد النادي المصري الجديد والحديث عن عدم تنفيذ المشروع الاستثماري.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رجل الأعمال كامل أبو على رئيس المصرى وقيادات النادى بحفاوة اليوم

لمتابعة تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد

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