رئيس مجلس إدارة النادي المصري يعتذر لمحافظ بورسعيد: أخطأت في فهم موضوع الاستاد
تقدم رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باعتذار، اليوم الخميس، إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسبب قراره بالاستقالة من منصبه اعتراضًا على تصميم مشروع استاد النادي المصري الجديد والحديث عن عدم تنفيذ المشروع الاستثماري.
وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رجل الأعمال كامل أبو على رئيس المصرى وقيادات النادى بحفاوة اليوم
لمتابعة تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد
و من جانبه أضاف "أبو علي"، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء استاد النادى المصري الجديد في نفس موقعه القديم، وفقًا للمواصفات العالمية بسعة تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف مشجع، فضلًا عن إنشاء فندق للاعبين ملحق بالاستاد،:"أخطات في موضوع الاستاد وأعتذر للمحافظ عن سوء الفهم، والمشروع الاستثماري الجديد بالتنسيق مع المحافظ سيكون أفضل مما رُسم أول مرة، والعائد الخاص به أكبر".
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