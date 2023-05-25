الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأمين العام المساعد بالجامعة العربية يستقبل سفير الهند بالقاهرة

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة، السفير أجيت جوبتا سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية وذلك اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة.

 

مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية 

وشهد اللقاء استعراض السفير خالد بن محمد منزلاوي مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن تستمسك بالمصالح العربية كمعيار أساسي للمواقف الدولية وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها؛ وهو ما ظهر جليًا في مخرجات مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها الـ(32) المنعقدة بجدة يوم 19/5/2023 وفي إعلان جدة الذي تبناه القادة العرب.

-إعلانات-

كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الذي تأسس عام 2008، بما في ذلك عقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري العربي الهندي خلال العام الجاري في جمهورية الهند، والدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية يومي 11-12/7/2023 ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية خلال الربع الأخير من هذا العام.

 

تطورات الوضع في منطقة جنوب آسيا

ومن ناحية أخرى استعرض سفير الهند رؤية الجانب الهندي إزاء تطورات الوضع في منطقة جنوب آسيا وتطلعات جمهورية الهند في ظل توليها هذا العام رئاسة كل من «منظمة شنغهاي للتعاون» و«مجموعة العشرين».

 

استمرار تواصل الجانب الهندي

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الهندي مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.

قطر تعلق على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وزير القوى العاملة يلتقي نظيره السوري ويهنئه بعودة بلاده إلى جامعة الدول العربية

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجامعة العربية الهند العلاقات بين الجامعة العربية والهند

مواد متعلقة

رئيس وزراء الهند مهاجما الأمم المتحدة: لا تعكس الواقع الحالي للعالم

مفتي الجمهورية: زيارة الهند استطاعت أن تمد المزيد من جسور التواصل الديني والإفتائي

مشهد مرعب في الهند، السماء تمطر آلاف الديدان (فيديو)

نفوق فهدين أفريقيين من أصل 20 في الهند

مقتل 54 شخصا وفرار 23 ألف آخرين خلال اشتباكات عرقية في الهند

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية