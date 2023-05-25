سامسونج جالاكسي a12، سعر ومواصفات الجوال في السعودية

سامسونج جالاكسي a12, يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن مواصفات وسعر جوال سامسونج جالاكسي a12 ولذلك نقدم خلال السطور القادمة مواصفات وسعر الجوال.

مواصفات جوال سامسونج

ويأتي جوال سامسونج بمعالج ثماني النواة من ميديا تيك من نوع Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد مع واجهة سامسونج الـ One UI 2.5.

ويأتي الجوال باللون الأسود وباللون الأبيض وباللون الأزرق ويصل حجم الشاشة الخاصة بالجوال 6.5 بوصة بتقنية HD أما الكاميرات فالكاميرا الخلفية تأتي رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو.

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أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.

وتصل سعة البطارية إلى خمسة آلاف مللي أمبير وهي بطارية بسعة كبيرة تمكن مستخدم الجهاز من العمل بالجهاز طول اليوم دون الحاجة إلى الشحن مع دعمه للشحن بقوة 15 واط وتم طرح الجهاز بنسختين الأولى تصل 64 جيجا بايت والرام 4 جيجا رام، والنسخة الثانية 4 رام و128 جيجا بايت كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت ويدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع ويدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة.

وبالنسبة إلى البلوتوث فهو يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE والواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n مع دعمه لخاصيتي الـ Wi-Fi Direct, hotspot.

ويدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS وبالنسبة لوسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور بالإضافة إلى دعمه لخاصية الـ Face Unlock كما يدعم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب ويدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

سعر جوال سامسونج

يختلف الجوال عن معظم أجهزة سامسونج نظرًا لأنه واحد من أجهزة سامسونج القليلة التي بها لوحة IPS بدلًا من AMOLED ويبلغ سعر في النسخة الـ 64 جيجا بايت 600 ريال، أما عن النسخة الـ 128 جيجا بايت فإن سعرها يبلغ 750 ريالًا.

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