كيف يؤثر الحوار الوطني في معيشة المواطن اليومية؟ خبير اقتصادي يجيب

انطلقت قبل أيام قليلة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تمهيدًا للانطلاق الجلسات الفعلية للحوار والنقاش وتقديم الرؤى خلال الجلسات القادمة، حيث دارت أهداف ومبادئ الحوار على تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مبادئ الحوار الوطني

وتضمنت أبرز مبادئ الحوار الوطني تأكيد ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن والنقاش حول آليات تحقيقها، ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة، ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل.

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ومن جانبه كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، كواليس ومخرجات الحوار الوطني، وكيف يستفيد المواطن المصري البسيط من توصياته وقراراته.

وقال الخبير الاقتصادي إنه من حيث المبدأ التحاور بين البشر أمر جيد وظاهرة صحية، ولكن الحوار لمجرد الحوار لا يقدم جدوى، ولا بد أن يضم أطرافًا جيدة ووطنية تكون مخلصة ومتخصصة، وعندما يخرج الحوار بتوصيات لا بدَّ أن تترجمها الحكومة إلى واقع ملموس وقرارات حاسمة.



وأضاف في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المواطن البسيط لن يستفيد من الحوار الوطني إلا إذا خرجت توصياته إلى النور وتحولت إلى قرارات يلمسها في حياته اليومية، لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة وليس حوارًا يتم في غرف مغلقة فقط ولا يؤتي ثماره.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن البسيط الخروج بأكبر استفادة ممكنة من الحوار الوطني بحيث أن يمثله في الحوار الوطني خبراء من ذوي الكفاءة العالية المتخصصة والمخلصة للخروج بتوصيات نستطيع من خلالها الخروج من المأزق الحالي إلى حياة أفضل، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ازداد سوءًا حينها نقول إن الحوار فشل في أهدافه.

وعن أبرز الملفات التي يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني ألمح إلى أنه من الخطأ الآن طرح ملفات على طاولة الحوار الوطني، لأنه مقام منذ عام تقريبًا، ولا بد أنهم وضعوا كافة المحاور الأساسية والفرعية للحوار، وهم الآن في ختام الحوار الوطني وفي طريقهم لتقديم التوصيات التي انتهوا إليها لتقديمها إلى الحكومة.

ونصح عبده القائمين على الحوار الوطني الانتهاء من إعداد توصيات الحوار الوطني بشكل إيجابي والتركيز على كل ما يهم المواطن المصري وأن تقدم هذه التوصيات حلولًا وتسهيلات لما يمر به من أعباء اقتصادية.

وألمح أن ما وصلنا له من تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة عدد من الإجراءات والسياسات السابقة، ويمكن مناقشته في الحوار الوطني من خلال طرح التساؤل: لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ وكيف نتلافى مثل هذه الإجراءات مستقبلًا والوصول إلى حياة أفضل للمواطن؟