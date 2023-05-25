البنك المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5%

قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 8.5%، مواصلًا سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ Sahap Kavcioglu معدل إعادة الشراء لأسبوع واحد عند 8.5٪، تماشيًا مع التوقعات الإجماعية لخبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع بلومبرج.

التضخم في تركيا

ويبلغ معدل التضخم في تركيا حاليًا أكثر من 46٪، بعد أن بلغ ذروته بأكثر من 85٪ أواخر العام الماضي، وأدت مشاكل البلاد مع التضخم إلى انهيار مستويات المعيشة لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

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وكررت اللجنة في بيان لها أن موقفها "كافٍ لدعم التعافي الضروري في أعقاب الزلزال" الذي ضرب تركيا في فبراير.

وقالت لجنة السياسة النقدية: "تظهر البيانات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في منطقة الزلزال قد تعافى بشكل أسرع من المتوقع". "لقد أصبح من الواضح أن الزلزال لن يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط."

سعر الفائدة في تركيا

وقد يمنح القرار البنك المركزي مزيدًا من الوقت حيث يواجه ضغوطًا على العملة التركية قبل تصويت يوم الأحد المقبل، حيث حصل أردوغان على 49.5٪ من الأصوات في الجولة الأولى، أكثر مما توقعته استطلاعات الرأي.

ومع تداول الليرة بالفعل حول مستوى قياسي منخفض، فإن التوقف لفترة أطول هو من بين خيارات السياسة القليلة المتبقية مع تصاعد توقعات السوق بانخفاض حاد بغض النظر عمن سيفوز في الجولة الثانية من التصويت.

البنك المركزي التركي

وكرر أردوغان الأسبوع الماضي وجهة نظره بأن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في تركيا ستستمر بعد الانتخابات، وأن التضخم - الذي يبلغ حاليًا سنويًا 44٪ - سيتباطأ نتيجة لذلك وبالنسبة لمعظم الاقتصاديين، فإن هذا النهج غير مستدام ويعرض الأصول التركية بشكل متزايد لخطر البيع.

تراجع الليرة التركية أمام الدولار

وبدأ القلق بشأن الخطوات التي اتخذها المسؤولون في السوق حيث فقدت الليرة 60٪ من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام وفي ظل عدم وجود خيار رفع أسعار الفائدة، اعتمدت جهود الدفاع عن الليرة بدلًا من ذلك على مجموعة من الإجراءات مثل الحد من مبلغ الدولارات التي يمكن للمقرضين شراؤها في سوق ما بين البنوك والضغط عليهم لزيادة تحويل مدخرات النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة.

كما طلب البنك المركزي من المقرضين شراء سندات بالدولار تهدف إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض ومنع الارتفاع المفاجئ في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان - وهو مقياس للحماية من أحداث الائتمان المحتملة.

وارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد السيادي خلال السنوات الخمس المقبلة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تكثيف التدخلات في سوق العملات

وبالإضافة إلى ذلك، عمل البنك المركزي على تكثيف التدخلات في سوق العملات، وهو نهج مكلف للغاية لدرجة أن الاقتصاديين يقدرون أنه ساعد في دفع صافي الاحتياطيات - على النحو المحدد من قبل صندوق النقد الدولي - إلى ما دون الصفر قليلًا في الأسبوع الذي أعقب الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو.

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