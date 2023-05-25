خبراء يكشفون الخرافات الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر

كشف استطلاع عالمي بعنوان الخرافات الرقمية أن الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا هو أنه لا ينبغي على المرء نطق "نعم" أو "لا" عند التحدث على الهاتف مع الغرباء ويزعم البعض أن المحادثة يمكن تسجيلها واستخدامها لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية ووافقت غالبية المشاركين في الاستطلاع (89%) على ذلك.

تحليل الخرافات الرقمية

وحلل الخبراء ما يؤمن به مستخدمو الإنترنت في مصر من الخرافات الرقمية، إضافة إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب وراء هذه المعتقدات كما كشف التقرير أنه في الواقع، تُستخدم أنظمة التعرف على الصوت في بعض البنوك، ولكن فقط كأداة مصادقة إضافية لا تكفي لإجراء معاملة، ولاسيما لغرض سحب الأموال أو تحويلها وهناك اعتقاد خاطئ شائع آخر يؤمن به 89% من المشاركين في الاستطلاع، وهو أن بروتوكول HTTPS الخاص بالمواقع الإلكترونية يضمن مصداقيته بينما تعني شهادة HTTPS في الواقع أنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية من خارج الموقع، ولكن يبقى من الممكن سرقة هذه البيانات بواسطة الموقع نفسه، إذا كان هناك مصدر للتصيد الاحتيالي.

-إعلانات-

يعتقد أكثر من نصف المشاركين (68%) أنه من الممكن حذف جميع المعلومات الموجودة على الهاتف الذكي عن طريق إعادة الضبط إلى إعدادات الجهة المصنعة. وفي واقع الأمر، يمكن استرداد البيانات في الغالب بعد إعادة الضبط والرجوع إلى إعدادات الجهة المصنعة. وتشير تفاصيل مساحة التخزين على الأدوات إلى أنه يتم حذف البيانات فقط في حالة الكتابة فوقها، وهو ما لا يحدث في أثناء إعادة الضبط.

ويعتقد 66٪ أكثر من نصف من المشاركين في مصر أنه إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالإنترنت، يصبح من المستحيل إصابته ببرامج خبيثة. في الواقع، مع أنه في الواقع يمكن إصابة جهاز حتى إذا لم يكن متصلًا بالإنترنت، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق استخدام محرك أقراص محمول أو وسائط أخرى قابلة للإزالة.

وضع المتصفح الخفى

أما 84% من المستخدمين يعتقدون أن وضع "التصفح المتخفي" في المتصفح يتيح إخفاء الهوية بالكامل على الإنترنت، علمًا أن وضع "التصفح المتخفي" لا يضمن الخصوصية المطلقة وفي هذا الوضع، لا يقوم المتصفح بحفظ المعلومات المتعلقة بزيارة مواقع الويب وملفات تعريف الارتباط وسجل التحميل وبيانات التفويض التي لا تعادل إخفاء الهوية بالكامل.

وقال عماد حفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: "نقوم منذ ما يزيد على 25 عامًا بمحاربة التهديدات الإلكترونية المختلفة والخرافات الرقمية على حد سواء. وهنا تكمن أهمية تحسين المعرفة الرقمية باستمرار، إلى جانب استخدام الحلول الأمنية الموثوقة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.