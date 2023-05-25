الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي، أسرة عروس طنطا: حقك رجع يا بنتي (بث مباشر)

والدة عروس طنطا،فيتو
والدة عروس طنطا،فيتو

ضجت ساحة محكمة جنايات طنطا بالزغاريد وترديد الحمدلله، فور قرار المحكمة بإحالة أوراق قاتل زوجته بعد 48 ساعة من الزفاف إلي مفتي الجمهورية في أخذ الرأي الشرعي بإعدامه.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد ردود أفعال أسرة المجني عليها عروس طنطا، حيث أعربت الأم عن ارتياحها وثقتها بالقضاء المصري، خاصة بعد صدور قرار إحالة المتهم إلى المفتي في الجلسة الثانية من المحاكمة.

وكانت قد انعقدت أمس الأربعاء الجلسة الأولى لمحاكمة زوج الضحية والذي اقدم على قتلها بعد 48 ساعة فقط من حفل زفافهم بمحافظة الغربية.

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وكانت قوة أمنية من قسم ثان طنطا اصطحبت المتهم من محبسه بالقسم إلى محكمة الجنايات لحضور أولى جلسات المحاكمة المتهم فيها بقتل عروسه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم باستخدام سكين المطبخ. 

وشهدت أيضا قاعة محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة أمس وصول أسرة عروس طنطا برفقتها عدد من الأقارب وأهالي قرية نفيا بدائرة مركز طنطا مرتدين الملابس السوداء حيث سيطر الحزن الشديد عليهم ومرددين عبارات: عاوزين القصاص.. عاوزين حق بنتنا. 

فيما شهدت جلسة المحاكمة تشديدات أمنية من قبل قوات أمن الغربية حيث تم فرض كردون أمني بمحيط قاعة المحاماة. 

والتقت "فيتو" أسرة "آية الشبيني"عروس طنطا التي قتلت على يد زوجها بعد ٤٨ ساعة من حفل زفافهما  من داخل قرية نفيا محافظة الغربية بالتحديد أمام مقبرتها للتعرف على القصة الحقيقية وراء تلك الجريمة من والدتها وباقي أسرتها.

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