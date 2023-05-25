مطالبات بتأسيس أول كيانات الحوار الوطني، وضياء رشوان يرحب

الحوار الوطني، أعلن باسل عادل البرلماني السابق عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى كتلة الحوار الوطني، موضحا أنه تحالف لشخصيات عامة برزت هنا في الحوار الوطني مرحبا بالجميع للانضمام به.

وتابع عادل خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني أن كتلة الحوار عبارة عن جمع سياسي شعبي ليبرالي يعمل على توحيد الرؤى، متابعا: “ننطلق من شرعية الدستور المصري ونعتبر ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو مؤسسا الجيل المعرفي الجديد”.

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واستطرد: "نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار.. ولن نقصى أحدا مطالبا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطني".

وتدخل الدكتور ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، مرحبا بتأسيس كتلة الحوار معقبا: "نأمل أن تكون نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة، وسنراعي وجود هذ الفكرة في مجلس الأمناء".

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

وتختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.