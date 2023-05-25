تعليم الوادى الجديد يواصل برنامج البث المباشر للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة.الوادى الجديد، فعاليات البرنامج التدريبى لطلاب الشهادة الثانويةبالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارات التطوير التكنولوجى والحاسب الآلي والتعليم الثانوى والإعدادى.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن البرنامج يأتي من منطلق الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية.

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وأشار سيد، إلى أنه جرى التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة لتنفيذ المراجعات وحل مجموعة من النماذج الامتحانية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحانات دون أي قلق أو توتر.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على دعمه الدائم والمتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق نتائج متميزة نفخر بها جميعًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

تعديلات امتحانات الثانوية العامة

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.