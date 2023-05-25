شحن 5 آلاف طن صودا كاوية و583 ماسورة بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة YM MERCURY وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، سوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة MELISSA القادمة من ليبيا وذلك لشحن 583 ماسورة بإجمالى حمولات 2940 طنا وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى الإمارات.

كما وصل الميناء السفينة TURGUT SAHIN القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 63 ماسورة تستخدم فى تطوير رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

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وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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