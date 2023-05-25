حكاية الزوجة الحرباء في المطرية.. خططت لقتل زوجها بمساعدة عشيقها.. استوليا على ثروته.. ومنشور على فيسبوك كشف الجريمة.. والمحكمة تؤيد إعدامهما

أسدلت محكمة النقض الستار بتأييد حكم الإعدام على سيدة وعشيقها بالإعدام شنقا وبالسجن المشدد 10 سنوات لآخر، بتهمة التخلص من زوج المتهمة الأولى باستدراجه من منطقة المطرية وقتله أعلى الطريق الدائري بمنطقة القطامية ودفن جثته فى الصحراء.

وترصد «فيتو» القصة الكاملة لمقتل سيف جمل ابن المطرية علي يد زوجته أنسام جمال وعشيقها وآخر:

بداية الواقعة عندما قرر سيف جمال ابن المطرية البحث عن شريكة حياته لاستكمال نصف دينه، وظل يبحث عنها حتى أرشده أحد أصدقائه عن فتاة تقيم مع أسرتها فى منطقة حدائق القبة تدعى “أنسام جمال”، وبالفعل رتب له صديقه موعدا مع أسرتها، وعندما شاهدها أعجب بها وقرر الارتباط بها، فى البداية كانت الفتاة رافضة لكونها مرتبطة عاطفيا من أحد الشباب المقيم بمنطقتها.

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الشاب سيف جمال، فيتو

وعندما طلبت “أنسام جمال” من حبيبها “محمد كمال” التقدم للارتباط منها قبل موافقة أسرتها على الشاب المقدم لها، رفض التقدم بسبب ظروفة المادية لا تسمح له بالزواج، حاولت الفتاة إقناع حبيبها بالتقدم للارتباط منها لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل بسبب أنه فقير، وبعد رفض حبيبها فكان ليس أمامها سوى الموافقة على عريس المطرية.

حفل زفاف سيف جمال على أنسام جمال بالمطرية

وبعد موافقتها على الارتباط من “سيف جمال” تم تحديد موعد حفل الزفاف، وأقيم حفل الزفاف فى حضور الأسرتين وأصدقاء العروسين، وأقامت مع زوجها فى شقة بعقار ملك والد زوجها بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المطرية.

الشاب سيف جمال ضحية زوجته وعشيقها، فيتو

وبعد مرور عام من زواجها بدأ حبيبها القديم فى التواصل معها لإعادة قصة الحب القديمة، فى البداية كانت الفتاة مترددة فى إعادة الماضى خصوصا بعد إنجابها طفلا، لكنه مع إصراره فى التواصل معها وافقت، وتطورت علاقتهما من قصة حب إلى علاقة غير شرعية، تستغل غياب زوجها فى العمل لتتوجه إلى عشيقها لممارسة الرذيلة، واستمرت علاقتهما غير الشرعية حتى قررا سويا التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو ويتمكنا من الزواج.

خطة شيطانية لتخلص أنسام من زوجها فى المطرية

وظلت المتهمة وعشيقها يرسمان خطة شيطانية حتى يتمكنا من التخلص من زوجها، واتفقت مع عشيقها على خطة إقناع زوجها بشراء سيارة ملاكي وأنها سوف تساعده فى ثمنها ببيع بعض مشغولاتها الذهبية، وعلى أن يقوم عشيقها باستئجار سيارة واستدراج المجنى عليه إلى منطقة نائية والتخلص منه.

عادت الزوجة إلى مسكنها، وانتظرت زوجها حتى عاد من عمله، واقترحت عليه شراء سيارة ملاكى تساعده فى التنقل إلى عمله. فى البداية كان المجنى عليه رافضا الفكرة، خصوصا أنه لا يوجد معه ثمن السيارة لكنه بعد أن اتفقت معه على مساعدته ببيع مشغولاتها الذهبية لشرائها وافق، وطلب منها البحث عن السيارة المراد شراؤها.

أنسام وعشيقها، فيتو

وبعد موافقة الزوج على شراء السيارة، اتصلت بعشيقها وطلبت منه استئجار سيارة ملاكى وتصويرها لعرض الصور على زوجها لإقناعه بشرائها، وقام العشيق باستئجار سيارة ملاكي وقام بتصويرها وإرسال صورها إلى عشيقته، التى قامت بعرض الصور على زوجها وأقنعته بالتواصل مع صاحبها هاتفيا لمعاينة السيارة والاتفاق على شرائها.

قتل سيف جمال ودفنه فى صحراء القطامية

قام العشيق باصطحاب صديقه وطلب منه تقمص دور صاحب السيارة وتوجها إلى منطقة المطرية، وانتظرا حتى وصل إليهما المجنى عليه واتفقا معه على دفع 5 آلاف جنيه كمقدم، ثم اصطحباه إلى منطقة نائية بالطريق الدائري في القطامية، وهناك قاما بشل حركته وتعديا بصخرة على رأسه مما أودى بحياته، ثم قاما بدفن جثته في الصحراء، وفرا هاربين.

البحث عن سيف جمال بالمستشفيات

وفى شهر يونيو 2017، توجهت الزوجة إلى شقة والد زوجها لتخبره عن تغيب زوجها عن المنزل، مؤكدة أنه أخذ 5 آلاف جنيه لشراء سيارة ملاكى لكنه لم يعاود للبيت مرة أخرى، أخذها حماها واستقل سيارته وتوجها للبحث عنه فى المستشفيات القريبة، ثم وسع دائرة البحث على المستشفيات والأقسام، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، فتوجه إلى قسم شرطة المطرية وحرر محضرا بتغيب نجله عن المنزل فى ظروف غامضة.

منزل الشاب سيف جمال بالمطرية، فيتو

وبعد مرور عدة أشهر من تحرير الأب محضرا داخل قسم شرطة المطرية، لم تستدل الأجهزة الأمنية على المختفي أو على أى أثر له وتم حفظ المحضر.

دعوى تطليق بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة

وبعد مرور أقل من سنة قامت المتهمة برفع دعوى تطليق بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها تطليقها لتضررها من اختفاء الزوج، وتغيبه دون إخبارها وعدم قدرتها على الإنفاق، والحياة بمفردها، وبالفعل أصدرت المحكمة حكمها بالطلاق، وفور حصول الزوجة على الطلاق، تقدم عشيقها لخطبتها وافقت عليه وأسرتها، وتزوجت أنسام من عشيقها في مطلع شهر مايو عام 2018.

المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في المطرية، فيتو

كانت الصدمة لوالد سيف جمال عندما علم أن زوجة نجلة قامت بتطليق نفسها من المحكمة وزواجها من شخص آخر، فقرر البحث عن خيط حتى يتمكن من كشف غموض اختفاء نجله، وظل الأب يراجع منشورات زوجة نجله على صفحتها الشخصية بفيس بوك، حتى عثر على بوست تؤكد أنها ستتخذ إجراءات عاجلة ضد شخص قريب منها، فتوقع أن يكون ابنه، فتوجه إلى قسم شرطة المطرية وطلب إعادة فتح قضية تغيب نجله ووجهه اتهاما لزوجة نجله سابقا بأنها وراء اختفائه.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف غموض اختفاء الشاب سيف جمال، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفائه زوجته وعشيقها (زوجها الحالي)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، أنها تزوجت من المجنى عليه منذ أكثر من 3 سنوات، موضحة أنها لم تكن فى يوم تحبه، وأنها كانت تحاول الامتناع عن معاشرته وإعطائه حقه كزوج كرها فيه، وأنه كان يغصبها على الخضوع له فى الفراش، موضحة أنها كانت تشبع رغباتها مع عشيقها.

اعترافات قاتلة زوجها بالمطرية

وأضافت أنها على كانت تربطها علاقة عاطفية مع شريكها فى الجريمة قبل الزواج، ولم يتقدم للزواج منها نظرا لفقره وعدم سماح ظروفه المادية للتقدم لها، مضيفة أن المجنى عليه تقدم لخطبتها فاقترح عليها عشيقها الموافقة، والعيش معا بعد الزواج.

وتابعت المتهمة، بأنها كانت تمارس العلاقة الجنسية مع عشيقها ليلا وقت ذهاب زوجها إلى العمل، مضيفة أن هذا الوضع استمر إلى أن خططا للتخلص من الزوج والاستيلاء على ميراثه والشقة.

المتهم بقتل زوج عشيقته بالمطرية، فيتو

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط العشيق وصديقه، وبمواجهتهما بأقوال الزوجة أيداها، وأرشدا عن مكان الجثة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الدائري دائرة قسم شرطة القطامية، وعثر رجال المباحث على رفاته وبقايا عظام آدمية وبعض متعلقاته (حذاء، وجورب، وقميص).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بإحالتها إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات جنايات القاهرة التى قضت بمعاقبة الزوجة وعشيقها بالإعدام شنقا، وبالسجن 10 سنوات لصديق العشيق، وقاموا بالاستئناف على الحكم.

محكمة النقض تؤيد إعدام الزوجة وعشيقها بالمطرية

وقضت محكمة النقض بتأييد إعدام الزوجة إبتسام جمال وعشيقها محمد كمال، وبالسجن المشدد 10 سنوات على صديق العشيق بتهمة قتل شاب المطرية.