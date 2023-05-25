الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال الرصف بطريق ترعة عبد العال

أعمال رصف الطرق،
أعمال رصف الطرق، فيتو

واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وخطه المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة وتفتيت الكثافات المرورية. 

 

 رصف طريق الرياح الناصري في الجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين. 


كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبد العال ١ بحي بولاق الدكرور بدءا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في إطار خطة تطوير شامله يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين. 

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وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءا من شارع سعد زغلول. 

 

رصف الطرق الرئيسية في الجيزة 

وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطه رفع كفاءة ورصف عددًا من الطرق وشملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول ٥ كم حيث تم وضع الطبقة السطحية للرصف وجاري استكمال أعمال التطوير بالإضافه إلى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية  نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢..٢٠٢٣.

وفي سياق متصل تواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم ثمانية طلاب، عن طريق الهاتف للاطمئنان عليهم وتشجيعهم، وبث روح التفاؤل في نفوسهم.

وأجرى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية على اللجان، وقدم لهم الهدايا.

وأكد سلومة أن الطلاب أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، لافتا إلى أنه يتم بصورة دورية الإطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

 وفى سياق متصل قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بزيارة طلاب محافظات الاسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية داخل المستشفى، ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتحاور سلومة مع أولياء الأمور لبحث أية معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات، متمنيا لجميع أبنائنا الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

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محافظ الجيزة يتواصل هاتفيًا مع طلاب الإعدادية بلجان مستشفى 57

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محافظ الجيزة: سوق السمك الحضاري نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة (صور)

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محافظة الجيزة مدينة منشأة القناطر الوحدة المحلية ببرقاش بولاق الدكرور

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