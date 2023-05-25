الحوار الوطني، حسام المندوه يطالب بشراكة بين ولي الأمر والمدرسة

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب إن الحوار الوطني من شأنه تعزيز التعاون في البحث عن حلول فعلية تفيد الشارع المصري.

وأوضح الحسيني خلال كلمته في جلسة التعليم أن التطوير بدأ منذ زمن وآخره كان استراتيجية عام ٢٠١٨ التي واجهت تحديات في التنفيذ منها (المعلم ومشكلة والمنهج الدراسي والبيئة التعليمية وتحدياتها وكثافة الفصول)، مشيرا إلى أن هناك قانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ يوصي بضم بعض الأراضي الموجودة للمساهمة في حل المشكلة، وهو أمر يحتاج إلى إعادته مرة أخرى للعمل به.

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وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون هناك تعاون واتفاق بين التعليم والشباب والرياضة والثقافة لاستغلال الغرف الموجودة في الأندية في مراكز الشباب ودور الثقافة كأماكن للتعليم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمعلم فلدينا عجز كمي وكيفي، لذا نحتاج لتنمية مهنية للمعلمين والإدارة المدرسية للتعرف على الاستراتيجيات الحديثة، قائلا: المنهج ذاته يحتاج لتطوير أكثر من ذلك ويكون بشراكة بين ولي الأمر والمعلم.

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

تختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.