الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خطة النواب توافق على موازنة الطاقة المتجددة و251 مليون جنيه فائض متوقع

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، بإجمالي 8.7 مليارات جنيه مقابل 8.3 مليار العام المالي الجاري 2023/2022. 

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعدما عرض ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خالد عبد الحميد محمد، تفاصيل مشروع الموازنة.

 

وأشار إلى أن جملة الايرادات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2023/2024 مقابل 2.7 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/2022.   

-إعلانات-

 تحقيق الهيئة فائض ربح 

وأكد ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أمام لجنة الخطة بالبرلمان، أنه من المتوقع تحقيق الهيئة فائض ربح خلال العام الجديد 2023/2024 يقدر بنحو 251 مليون جنيه.   

حجم الاستثمارات مع القطاع الخاص 

وردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول الاستثمارات التي تُبرم مع القطاع الخاص، كشفت فاطمة الحناوي، ممثلة الهيئة، أن حجم الاستثتمارات مع القطاع الخاص حوالي 29.8 مليار دولار، فضلا عن مشروعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 1.7 مليارات دولار، و4 مذكرات تفاهم تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر مؤخرا في مدينة شرم الشيخ. 

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات المالية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي المقبل 2023/2024، تعطي جرعه أمل كبيرة.

مكاسب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الهيئة تحقق مكاسب للدوله منذ إنشائها، موجها الشكر على هذا الأداء.

المشاط: نعمل مع شركاء التنمية على توفير التمويلات المختلطة بقطاع الطاقة المتجددة

السيسي يتابع مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة 3 جيجاوات

فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة: الهيئة منضبظة ومن أفضل الهيئات، لما تحققه من نجاحات ومكاسب مالية كبيرة للدولة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجلس النواب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الخطة والموازنة بمجلس النواب الربط الكهربائي الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة الطاقة الجديدة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

مواد متعلقة

المشاط: نعمل مع شركاء التنمية على توفير التمويلات المختلطة بقطاع الطاقة المتجددة

السيسي يشيد بالتعاون مع الجانب النرويجي في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة سكاتِك النرويجية في مصر بمجال الطاقة المتجددة

الاتصالات تختتم اختبارات المتقدمين لمنحة تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالأقصر

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

شقق الإسكان الاجتماعي، هل يمكن سداد قيمة الشقة كاش؟

التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية