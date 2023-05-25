استقالة رئيس اللجنة الأولمبية قبل أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية، اليوم الخميس استقالة رئيستها بريجيت إنريكيس، المنتخبة في يونيو 2021 من منصبها، في قبل 14 شهرًا من أولمبياد باريس 2024.

استقالة رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

وستتولى الأمين العام أستريد جويار المهام حتى انتخاب رئيس جديد "في الأشهر الثلاثة المقبلة"، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وبحسب وكالة رويترز: تمرّ اللجنة الأولمبية الفرنسية، منذ أكثر من عام ونصف بأزمة غير مسبوقة بين التهديدات بالشكاوى، النعرات وكشوف عن رسائل عبر البريد الإلكتروني في الصحافة.

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وساءت الأزمة في الأيام الأخيرة مع إعلان ماسيجليا عن شكوى سيتقدّم بها إلى مكتب المدعي المالي الوطني لنزع الثقة التي تستهدف فترة ولاية إنريكيس.

كما أثار اقتراب موعد أولمبياد باريس 2024 والأزمة اللامتناهية قلق العديد من القيمين على الرياضة الفرنسية.

أكد الإسباني كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب كرة اليد، أنه وافق على تولى مهمة قيادة الفراعنة من أجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف كارلوس باستور أنه وضع خطة وآلية للعمل سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة، وأنه تواصل مع كل من ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي وماتيو جارالدا المدير الفني للزمالك من أجل تنسيق العمل معهم.

وتابع: لدينا الآن 10 لاعبين محترفين في أوروبا ومرشحين للزيادة في الأعوام المقبلة، وهو ما يمنحنا قوة إضافية وخبرات كبيرة من أجل تحدي المنتخبات الكبرى في العالم".

وقال باستور أنه حرص على ضم 40 لاعبا لمعسكر المنتخب من أجل خلق قاعدة عريضة من اللاعبين الدوليين ومنح الجهاز الفني مساحة أوسع في الاختيار بين هؤلاء اللاعبين في البطولات المختلفة.