الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

استقالة رئيس اللجنة الأولمبية قبل أولمبياد باريس 2024

اولمبياد باريس،فيتو
اولمبياد باريس،فيتو

أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية، اليوم الخميس استقالة رئيستها بريجيت إنريكيس، المنتخبة في يونيو 2021 من منصبها، في قبل 14 شهرًا من أولمبياد باريس 2024.

استقالة رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

وستتولى الأمين العام أستريد جويار المهام حتى انتخاب رئيس جديد "في الأشهر الثلاثة المقبلة"، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

 

وبحسب وكالة رويترز: تمرّ اللجنة الأولمبية الفرنسية، منذ أكثر من عام ونصف بأزمة غير مسبوقة بين التهديدات بالشكاوى، النعرات وكشوف عن رسائل عبر البريد الإلكتروني في الصحافة.

-إعلانات-

وساءت الأزمة في الأيام الأخيرة مع إعلان ماسيجليا عن شكوى سيتقدّم بها إلى مكتب المدعي المالي الوطني لنزع الثقة التي تستهدف فترة ولاية إنريكيس.

 

كما أثار اقتراب موعد أولمبياد باريس 2024 والأزمة اللامتناهية قلق العديد من القيمين على الرياضة الفرنسية.

أكد الإسباني كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب كرة اليد، أنه وافق على تولى مهمة قيادة الفراعنة من أجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف كارلوس باستور أنه وضع خطة وآلية للعمل سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة، وأنه تواصل مع كل من ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي وماتيو جارالدا المدير الفني للزمالك من أجل تنسيق العمل معهم.

وتابع: لدينا الآن 10 لاعبين محترفين في أوروبا ومرشحين للزيادة في الأعوام المقبلة، وهو ما يمنحنا قوة إضافية وخبرات كبيرة من أجل تحدي المنتخبات الكبرى في العالم".

وقال باستور أنه حرص على ضم 40 لاعبا لمعسكر المنتخب من أجل خلق قاعدة عريضة من اللاعبين الدوليين ومنح الجهاز الفني مساحة أوسع في الاختيار بين هؤلاء اللاعبين في البطولات المختلفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللجنة الأولمبية اولمبياد باريس 2024 اولمبياد باريس باريس 2024 رئيس اللجنة الاولمبية

مواد متعلقة

مدرب مانشستر يونايتد يكشف خطته في الانتقالات الصيفية

الكشف عن حقيقة تلقى ميسي عرضا رسميا من برشلونة

الخارجية الأمريكية تدين العنصرية ضد فينيسيوس في الدوري الإسباني

إنيستا يعلن رحيله عن فيسيل الياباني ويتمنى العودة إلى برشلونة

18 بطولة في 11 سنة.. ألقاب جوردي ألبا بعد الرحيل عن برشلونة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

شقق الإسكان الاجتماعي، هل يمكن سداد قيمة الشقة كاش؟

التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية