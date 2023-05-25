الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد في جولة تفقدية بعدد من مدارس الخارجة

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد في جوله بالمدارس، فيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، جولةٍ تفقديةٍ لعدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة وجهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية.

حيث تابع الزملوط، والوفد المرافق له، أعمال التشطيبات الجارية بمدرسة الخارجة المتميزة المتكاملة للغات، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، ووجه باستكمال أعمال تشجير الفناء ومنطقة ألعاب الأطفال وتأثيث الفصول والقاعات ورفع كفاءة وتجميل محيط المدرسة من الخارج.

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كما تابع  محافظ الوادي الجديد، خلال جولته المعسكر الصيفي لطلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى تكثيف البرامج التدريبية العملية للطلاب خلال فترة العطلة الدراسية، كما تابع استكمال تجهيزات الورش والمعامل الملحقة.

كما تفقد خلال الجولة، المدرسة الثانوية الزراعية واطمأن على سير أعمال الإمتحانات العملية للدبلومات الفنية، وكذلك أعمال رفع الكفاءة الجارية لعدد من المنشآت داخل المدرسة.

 

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