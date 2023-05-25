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قافلة طبية بيطرية بكفر صقر للحفاظ على الثروة الحيوانية

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية بكفر صقر؛ فيتو

أكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة  بالشرقية أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان أمس الأربعاء ٢٤-٥-٢٠٢٣ م بعزبة السيد واكد التابعة لقرية سنجها وتوابعها بمركز كفر صقر وذلك بحضور مديري إدارات ( رعاية الحيوان – الإرشاد – الرعاية التناسلية - مسئول مكتب التأمين بالمديرية ) ومدير إدارة كفر صقرالبيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية وأطباء إدارة كفر صقر البيطرية وحضور كبير من قيادات القرية  وكبار المربين وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

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العلاج الجراحى واجراء المسح التناسلى 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ٩٧ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية) رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ( ٣٤ ) رأس ماشـية و( ٦٤ ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية  ورش ( ٣٧٨ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ( ١١٥ ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج ( ٣٢٦ ) طائر.

عقد ندوات ارشاد لزيادة الوعى لدى المربين 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية للتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار وتم عقد لقاء مع عدد من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة

الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفيرأفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان 

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن (إدارة الأمراض المشتركة بالاشتراك مع أقسام الصحة بالإدارات ) قامت خلال شهر أبريل الماضى ٢٠٢٣م  بإجراء الفحص لـ (٢٢٣٤) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٢٠١٤) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

 

اكتشاف أى حالات مريضة بالبروسيلا والسل البقرى 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكدًا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

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محافظ الشرقية 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين

 

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اللواء دكتور مدير المديرية بحصور مديسرى الادارات مدير ادارة كفر صقر عدد من الاطباء البيطريين الاربعاءالموافق 24 من مايو قرية سنجها قافلة طبية بيطرية

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