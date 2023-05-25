الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

طوف وشوف، تعرف على طاحونة أبو شاهين وسبب إنشائها

طاحونة ابوشاهين,
طاحونة ابوشاهين, فيتو

ألقت الصفحة الرسمية لـ متحف مطار القاهرة الدولي الضوء على طاحونة أبو شاهين من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في ضوء الحملة التعليمية للمتحف تحت عنوان « طوف وشوف».


وتقع طاحونة ابو شاهين في شارع الأمصيلي بمدينة رشيد الساحلية، وأنشأها عثمان أغا الطوبجي، قائد المدفعية بالحامية العثمانية، في النصف الثاني من القرن 12هـ -18م، ليذهب عائدها للإنفاق على مسجد "المحلي"، أكبر مساجد رشيد في ذلك الوقت.

طاحونة ابوشاهين, فيتو 

طاحونة ابوشاهين

ويعتقد أن الطاحونة اكتسبت اسم "أبو شاهين"، من اسم آخر الطحانين العاملين بها قبل توقفها، وخصصت الطاحونة لطحن الغلال، وكانت تدار بواسطة الدواب.

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أسباب انتشار الطواحين


وكان هذا النوع من الطواحين منتشرًا في مدينة رشيد في تلك الفترة، وكانت تلحق بالمنازل أو تقام منفردة، وكانت طواحين الأغنياء تعمل بواسطة الحيوانات، أما طواحين الفقراء فكانت تدار بواسطة سواعد الرجال".


وكان ملحق بالطاحونة مكان لوضع الحبوب لتجفيفها قبل عملية الطحن، ويعلوها حجرة لإقامة الطحان، كما كان ملحقا بها إسطبل لمبيت الدواب التي تدير الطاحونة، وكانت الطاحونة تمتاز بطحن نوعين من الحبوب في آن واحد.

مواعيد عمل الطاحونة

وظلت الطاحونة تعمل بشكل يومي، عدا يوم الجمعة، الذي كان يمثل يوم العطلة الأسبوعية، وكانت فرصة لعمال الصيانة لتنظيف أحجار الطاحونة وتخليصها من الطحين والحبوب العالقة بها، وكانت أجرة طحن الحبوب في ذلك الوقت تُدفع إما نقدًا أو بنظام المقايضة الذي يتم عن طريق منح الطحان كمية من الحبوب التي تم طحنها بعد الانتهاء من عملية الطحن، أو بعض المحاصيل الأخرى، ومع ظهور الآلات الحديثة توقف العمل بالطاحونة، ولكن صمد المبنى ومحتوياته ليظل أثرًا شاهدًا على نمط معماري فريد.

إعلان كشف أثري جديد بسقارة 

وتعلن وزارة السياحة والآثار، بعد غدا السبت، عن كشف اثري جديد بمنطقة آثار سقارة من أعمال البعثة المصرية الأثرية العاملة في مجال الحفريات بالمنطقة.


وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن البعثة الأثرية المصرية العاملة في الحفريات بمنطقة آثار سقارة تمكنت من الكشف عن أمر ورشة تحنيط بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة، مشيرا إلي أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سيعلن عن تفاصيل الكشف الأثري الحديد كاملة السبت القادم.
 

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