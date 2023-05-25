الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصرى (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى، فيتو

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبه اليوم الخميس، بحفاوة رئيس النادى المصرى البورسعيدي كامل أبو على، وذلك بحضور نائبي رئيس المصرى الحسينى أبو قمر، ورجب عبد القادر، والمشرف على الشئون الإدارية بالنادى اللواء محسن شتا. 

محافظ بورسعيد يستقبل رجل الأعمال كامل أبو علي،  فيتو 

وخلال اللقاء تابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصرى تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى رجل الأعمال كامل ابو على.. صور

وأشاد المحافظ بإجمالى أداء الفريق الأول بالمصرى بمبارياته الأخيرة بالدورى والكأس مشيرا لأهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادى خلف الإدارة واللاعبيين وجهازهم الفنى لإحراز النتائج المأمولة لإنهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد.

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى رجل الأعمال كامل ابو على.. صور

وجدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اللقاء دعمه المالى والمعنوى للنادى المصرى، وثقتة فى مجلس الادارة ورئيسه كامل ابو على، مؤكدا أنه  يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق امال وامنيات محبيه المخلصين  

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى رجل الأعمال كامل ابو على.. صور

فى المقابل أعرب رئيس المصرى كامل ابو على عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مثمنا دورة فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده، ودعم الفريق الاول وقطاعات النادى الادارية والفنية، ودعم مشروع انشاء الاستاد الجديد ومتابعتة لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى رجل الأعمال كامل ابو على.. صور

 

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