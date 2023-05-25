لطلاب الثانوية العامة 2023، بث مباشر لمراجعة التاريخ

أتاحت منصة حصص مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مباشرا لمراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

ونشرت حصص مصر علي فيس بوك، بثا مباشرا مع الأستاذ إبراهيم البحيري، لمراجعة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات 12 يونيو.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، خدمة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، في مختلف المواد الدراسية، من خلال منصة حصص مصر، تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

مراجعات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التعليم، أن المراجعات النهائية للثانوية العامة، التي يتم تقديمها على منصة حصص مصر، يشارك فيها نخبة من أشهر المعلمين المتخصصين في تدريس مناهج الصف الثالث الثانوي.

منصة حصص مصر

ومن خلال البث المباشر على منصة حصص مصر، يستطيع الطلاب التواصل مع المعلمين وسؤالهم عن النقاط التي تحتاج إلى توضيح، وفي نفس الوقت يتم إتاحة المراجعات النهائية بشكل مسجل، بحيث يستطيع الطلاب الرجوع لها في أي وقت بعد انتهاء البث المباشر.

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وتقدم منصة حصص مصر، نماذج من امتحانات تجريبية كنسخة من امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة، وكذلك أسئلة على كل وحدة دراسية، حيث تتناول النماذج الامتحانية نوعيات مختلفة من الأسئلة المقالية، وأسئلة الاختيار من متعدد من هنـــا

وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة حصص مصر في ديسمبر من عام 2020، ضمن إجراءات التعامل مع وباء كورونا، بحيث يستخدمها الطلاب للتدريس والمراجعات والتدريبات، بشكل تفاعلي وتحت إشراف المركز القومي للمناهج والمركز القومي للامتحانات التابعين للوزارة، وتستهدف المدارس التي تدرس باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تقدم نفس الخدمة لطلاب المدارس الدولية بمنهجي اللغة العربية والتربية الوطنية، فضلا عن تقديم محاضرات الخط العربي وإدارة الوقت وإدارة ضغوطات الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

تعديلات امتحانات الثانوية العامة

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.