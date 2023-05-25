الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا

خوان كارلوس، فيتو
خوان كارلوس، فيتو

الزمالك، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

-إعلانات-

وتعاقد نادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يوم 14 أبريل الماضي لتدريب الفريق، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل بعد سلسلة من النتائج السلبية. 

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار أوسوريو مع الزمالك. 

خوان كارلوس أوسوريو 

خاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

حيث تعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري 

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية. 

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

هجوم جماهير الزمالك على روقا 

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية. 

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه". 

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي 

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي. 

وقال أوسوريو أنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط. 

وقال أوسوريو أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء. 

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني  ,دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك وطلائع الجيش الزمالك الدوري الممتاز جوسفالدو فيريرا موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

مواد متعلقة

الزمالك ثالثا والأهلي سابعا، أصغر متوسط للأعمار بالدوري المصري (إنفوجراف)

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله بكري

أوسوريو يخصص برنامجا خاصا لمدافع الزمالك

أخبار الرياضة.. مصير الشناوي من نهائي إفريقيا.. خلاف داخل الزمالك حول أوسوريو.. وتدخل السيسي في أزمة لاعب المصارعة

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

شقق الإسكان الاجتماعي، هل يمكن سداد قيمة الشقة كاش؟

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

شادي محمد لـ فيتو: غياب الشناوي لن يؤثر على الأهلي أمام الوداد

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

نقيب الأشراف يثمن دعوة الأوقاف بالصلاة على النبي: تحل بها البركة

المزيد
الجريدة الرسمية